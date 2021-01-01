Время работы: пн-вс 一 9:00 - 21:00
+7 996 407-45-12
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Про нас
Метод All on 4
Врачи
Контакты
Бесплатная диагностика
Бесплатная парковка
Краснодар, ул. Бабушкина, 110
Иногородним пациентам
Время работы: пн-вс 一 9:00 - 21:00
Краснодар, ул. Бабушкина, 110
Бесплатная парковка
Верните зубы за один день
99,8% приживаемость имплантов

Международные протоколы лечения

Всего 1 день и новые зубы

Беспроцентная рассрочка
Верните зубы за один день
99,8% приживаемость имплантов

Международные протоколы лечения

Всего 1 день и новые зубы

Беспроцентная рассрочка
Про нас
Квалифицированная стоматология Аврора - это команда первоклассных врачей, которые берутся за самые серьезные стоматологические проблемы, решать которые отказались в других клиниках.

Мы знаем и умеем лечить заболевания височного-нижнечелюстного сустава, проводим имплантацию без костной пластики, исправляем прикус без брекетов и гарантируем высокие стандарты качества на весь спектр услуг в области терапии, пародонтологии, хирургии, ортодонтии, ортопедии и эстетической стоматологии.
01
Дистанционная
консультация врача онлайн
02
Организация
приезда и
размещения
03
Восстановление
зубов за 1-3 дня
04
Забота и уход
во время лечения
05
Проводы
домой и поддержка после
Для иногородних пациентов
05
Каковы особенности имплантации на 4 имплантах ?
Технология All-on-4 была изначально разработана для пациентов с недостатком костной ткани, поэтому она гораздо менее требовательна к состоянию челюсти. Протокол имплантации в этом случае подразумевает установку двух средних имплантов привычным образом — перпендикулярно линии зубов, а двух крайних — под углом 30—45°, для того чтобы:
• увеличить площадь контакта импланта с костью без костной пластики;

• обойти верхнечелюстные пазухи и избежать синус-лифтинга;

• добиться хорошей первичной стабилизации импланта.
Такая схема применяется при легкой и средней степени костной дистрофии. Если же процесс зашел слишком далеко, то «фундаментом» для протеза может стать не челюстная, а скуловая кость, которая не подвержена резорбции. Для такой имплантации используют специальные скуловые импланты Zygoma.
Преимущества имплантации зубов по методике all-on-4
Заказать БЕСПЛАТНУЮ консультацию
ЗАКАЗАТЬ
полное восстановление для пациентов с адентией.
Можно вернуть все зубы:
Несъемный протез:
нет необходимости снимать его. Можно чистить, как обычные зубы.
Комфорт и эстетика:
протез All-on-4 выглядит естественно и по ощущениям ничем не отличается от настоящих зубов.
Останавливается процесс потери костной ткани:
импланты в челюсти восстанавливают жевательную нагрузку и стимулируют обменные процессы.
Не надо долго ждать:
от первого визита в клинику до полноценной улыбки — всего 1—3 дня.
особая форма имплантов и их установка под углом позволяют обходиться меньшим объемом костной ткани.
Не нужна костная пластика:
протез не смещается во рту и не давит на десны при жевании
Стабильность конструкции:
Возвращается тонус жевательных мышц и пропорции лица:
пациент выглядит моложе.
Как проходит имплантация All-on-4
Одно из главных преимуществ имплантации челюсти на 4 имплантах — это скорость: максимум через 3 дня с момента первого визита в клинику пациент уже может жевать и улыбаться.
*Противопоказания: онкология, остеопороз с приёмом бисфосфонатов,
сахарный диабет инсулинозависимый, пациентам не достигшим 24 лет,
аутоимунные заболевания
Запишитесь на консультацию и приходите к врачу
ЗАПИСЬ НА
КОНСУЛЬТАЦИЮ
При первом визите проводятся все необходимые диагностические процедуры и составляется план лечения. Врач подбирает импланты и создает хирургический шаблон. Удаляются остатки зубов, если это требуется.
ДИАГНОСТИКА
Имплантация проходит по заранее составленному плану под местным наркозом. Пациент не испытывает неприятных ощущений
ИМПЛАНТАЦИЯ
По слепкам челюсти в зуботехнической лаборатории сначала создается временный протез, который закрепляется на имплантах через специальные абатменты — они компенсируют угол наклона. После приживления имплантов временный протез меняется на постоянный.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Бесплатный рентген-контроль на следующий год
РЕНТГЕН-КОНТРОЛЬ
Цена имплантации по технологии All-on-4
Самое доступное решение
Израиль
от 180 000 руб
Гарантия
на протез - от 6 месяцев
на импланты - пожизненно
Что входит в цену?
1. Прием и консультация специалиста (3D снимок челюсти, КТ)

2. Ортопедия. Формирование прикуса челюсти, проектирование протеза

3. Хирургия. Снятие слепка

4. Работа зубного техника: изготовление протеза из высокопрочного материала на титановой основе. Зубной ряд на 10-12 зубов

5. Ортопедия. Установка протеза в полости рта

6. При необходимости трансфер в аэропорт для иногородних пациентов
Лучшее
соотношение
цены и качества
Израиль
от 315 000 руб
на протез - до 3 лет
на импланты - пожизненно
Гарантия
Что входит в цену?
1. Прием и консультация специалиста (3D снимок челюсти, КТ)

2. Работа ортопеда. Формирование прикуса челюсти, проектирование протеза

3. Хирургические работы. Установка имплантов, формирование слепков

4. Подготовка протеза на титановой основе, зубной ряд конструкции на 12-14 зубов

5. Ортопедия. Помещение протеза на импланты в полости рта

6. Проживание в отеле и трансфер для пациентов из других городов
Швейцарский
бренд,
Высокое качество
Швейцария
от 465 000 руб
на протез - до 3 лет
на импланты - пожизненно
Гарантия
Что входит в цену?
1. Прием и консультация специалиста (3D снимок челюсти, КТ)

2. Ортопедия. Формирование прикуса челюсти, проектирование протеза

3. Хирургия. Санация полости рта у пациента (гигиена), снятие слепков и установка 6 имплантов

4. Изготовление протеза из высокопрочного материала на титановой основе. Зубной ряд на 12-14 зубов

5. Ортопедия. Установка протеза в полости рта

6. Проживание в отеле и трансфер для пациентов из других городов
Лучшее из
существующего
в мире
Швейцария
от 500 000 руб
на протез - от 5 лет
на импланты - пожизненно
Гарантия
Что входит в цену?
1. Подготовка - консультация, первичный осмотр.

2. Ортопедический этап - определение идеального прикуса и конечного результата.

3. Хирургический этап - снятие слепков, установка 4 имплантов.

4. Зуботехническая лаборатория - изготовление высокопрочного протеза на титановой основе на 12-14 зубов.

5. Ортопедический этап - установка протеза.

6. Для иногородних - трансфер от аэропорта.

7. Работа по улучшению протеза: через полгода мы устанавливаем систему на циркониевой основе
Наши лечащие врачи
Ведет практику с 2014 года.
Член европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов.
Специализация: хирургия прикуса и реконструктивная стоматология. хирургия головы и шеи, скуловая имплантация ZYGOMATIC.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Челюстно-лицевой хирург, хирург-имплантолог
Ишханян Нарек Нораирович
Ведет практику с 2004 года.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Главный врач, стоматолог - терапевт, ортопед, хирург-стоматолог.
Султанова Татьяна Евгеньевна
Ведет практику с 2002 года.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
стоматолог - терапевт, ортопед
Модная Инна Евгеньевна
Ведет практику с 2017 года.
Специализация: коррекция и устранение аномалий зубочелюстной системы
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Врач-ортодонт
Шамов Нураддин
Абдулжалилович

Отзывы пациентов нашей клиники
Контакты нашей клиники
Время работы: пн-вс 一 9:00 - 21:00
+7 996 407-45-12
Бесплатная парковка
Краснодар, ул. Бабушкина, 110
© 2021. Копирование материалов сайта запрещено
Политика обработки персональных данных
Документы и лицензии
ООО "Дентал Арт"
ВНИМАНИЕ! САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНО ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
Информация на сайте предназначена только для ознакомления. Перед процедурами и лечением обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом
Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-23-01-015027 от 25 декабря 2020.
№ ЛО -23-01-015186
avrora.dent23@gmail.com
Контакты нашей клиники
Время работы: пн-вс 一 9:00 - 21:00
+7 996 407-45-12


© 2021. Копирование материалов сайта запрещено
Политика обработки персональных данных
Документы и лицензии





ООО "Дентал Арт"
ВНИМАНИЕ! САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНО ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
Информация на сайте предназначена только для ознакомления. Перед процедурами и лечением обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом
Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-23-01-015027 от 25 декабря 2020.
Краснодар, ул. Бабушкина, 110
Бесплатная парковка


№ ЛО -23-01-015186
avrora.dent23@gmail.com
ПОЗВОНИТЕ МНЕ!
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Отправляя свои контактные данные я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Оставьте нам свои контактные данные, мы свяжемся с Вами и проконсультируем Вас бесплатно!
Отправляя свои контактные данные я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Записаться на прием к Ишханяну Нареку Нораировичу
Оставьте свои контактные данные для записи на прием и мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения данных
Отправляя свои контактные данные я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Записаться на прием к Модной Инне Евгеньевне
Оставьте свои контактные данные для записи на прием и мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения данных
Отправляя свои контактные данные я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Записаться на прием к Сараканиди Одиссею Андреевичу
Оставьте свои контактные данные для записи на прием и мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения данных
Отправляя свои контактные данные я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Записаться на прием к Султановой Татьяне Евгеньевне
Оставьте свои контактные данные для записи на прием и мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения данных
Отправляя свои контактные данные я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Made on
Tilda