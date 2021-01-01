Добрый день! Хотелось бы рассказать о замечательном специалисте Ишханян Н. Н. Попал я к нему на прием неслучайно. Так получилось, что к 50 годам остался полностью без зубов, и мне необходима была имплантация. Учитывая, что деньги нужно было выложить не маленькие, я долго выбирал клинику и доктора. Прочитал очень много отзывов о клиниках, о докторах, смотрел работы каждого доктора, и даже был у нескольких на консультации. Свой выбор я сделал в пользу Нарека Норайровича и, соответственно, клиники "Аврора". Я даже и представить не мог, что в такие короткие сроки я смогу обрести красивую улыбку, смогу снова жевать. Очень грамотный специалист, все четко объяснил, вкрутил мне 6 имплантов за один визит, дал рекомендации после имплантации, и, конечно, сама операция прошла так легко, как мне показалось, хотя это действительно очень огромный труд, что я после того, как наркоз начал отходить, даже и не замечал, что у меня стоят импланты. Спасибо Вам, за Ваш профессионализм! Побольше бы таких квалифицированных докторов!

Пациент